2020-06-20T13:17:40+03:00
Происшествия

В Уфе нашли тело ребенка, которого отец увез в неизвестном направлении восемь месяцев назад

Побывавшая на опознании мать заявила, что один из ее сыновей погиб
Анна МИГАЛОВА
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Тело сына Артема Мазова, который пропал с двумя детьми прошлогодней осенью, нашли в Башкирии. Как передает «КП-Уфа», 20 июня 2020 года мать пропавших мальчиков вызывали на опознание одного из сыновей. После визита в морг убитая горем женщина заявила: один из ее мальчиков умер.

Отмечается, что бездыханное тело ребенка рыбак нашел в речке Уфимка в северной части города. Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и следователи.

Сообщалось, что исчезновение 37-летнего мужчины и двух его сыновей произошло в октябре 2019 года. Глава семейства разругался с женой, забрал сыновей пяти и восьми лет и уехал в неизвестном направлении. Однако позже автомобиль, на котором он увез мальчиков, нашли неподалеку от одного из садоводческих товариществ в северной части Уфы. Поисками детей и их отца занимались полиция, спасатели и росгвардейцы, однако тщетно. За восемь месяцев никаких новостей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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