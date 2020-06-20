В Уфе нашли тело ребенка, которого отец увез в неизвестном направлении восемь месяцев назад
Тело сына Артема Мазова, который пропал с двумя детьми прошлогодней осенью, нашли в Башкирии. Как передает «КП-Уфа», 20 июня 2020 года мать пропавших мальчиков вызывали на опознание одного из сыновей. После визита в морг убитая горем женщина заявила: один из ее мальчиков умер.
Отмечается, что бездыханное тело ребенка рыбак нашел в речке Уфимка в северной части города. Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и следователи.
Сообщалось, что исчезновение 37-летнего мужчины и двух его сыновей произошло в октябре 2019 года. Глава семейства разругался с женой, забрал сыновей пяти и восьми лет и уехал в неизвестном направлении. Однако позже автомобиль, на котором он увез мальчиков, нашли неподалеку от одного из садоводческих товариществ в северной части Уфы. Поисками детей и их отца занимались полиция, спасатели и росгвардейцы, однако тщетно. За восемь месяцев никаких новостей не было.
ИСТОЧНИК KP.RU