К октябрю планируется завершить реконструкцию двух участков дорог в Гагинском районе

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:56:20+03:00

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Два участка дороги Субботино - Большая Уда протяженностью 8,8 километра планируется реконструировать к 30 октября 2020 года в Гагинском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, к настоящему моменту восстановлена и закреплена автодорога, а также смонтированы новые водопропускные трубы и переустроены сети связи.

Добавим, что на первом участке рабочие уже уложили верхний слой основания из черного щебня, а на втором участке дороги наполовину выполнены земляные работы, на четверть уложен дополнительный слой основания из песка. Рабочие приступили к засыпке дороги щебнем.

По словам замдиректора Главного управления автодорог региона Андрея Левдикова, к укладке верхнего слоя трассы планируется приступить в конце июня.

В облправительстве подчеркнули, что на обновление асфальтобетонного покрытия уйдет чуть более 166 миллионов рублей.

- Работы по ремонту данной автомагистрали способствуют достижению показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в части сокращения доли региональных дорог, находящихся в ненормативном состоянии, - считают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU