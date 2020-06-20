Мария Кузнецова: «Голосуя за поправки в Конституцию, мы демонстрируем ответственность за наше общее будущее»

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:37:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель проектов по социальной работе и коммуникациям «Группы ГАЗ» Мария Кузнецова прокомментировала внесение поправок в главный документ РФ:

- Голосуя за поправки в основной закон страны, мы говорим «да» социальным гарантиям, поддержке человека труда и развитию промышленности и экономики в целом.

Все мы помним, как трудно было выживать в 1990-е годы, когда остановились многие предприятия, царили безработица и хаос. Такого не должно больше повториться! «Группа ГАЗ», наш многотысячный трудовой коллектив - это реальная сила, которая влияет на принятие самых важных решений в стране, способствует укреплению ее позиций, играет ведущую роль в развитии отрасли.

От каждого из нас зависит, какой будет завтра экономический курс в РФ, будут ли стабильно выплачиваться пособия и индексироваться пенсии, сохранится ли общедоступная система медицинского обслуживания, будет ли укрепляться суверенитет России. Не перекладывайте ответственность на других. 1 июля для нас всех не просто выходной день, это день, когда мы должны отдать нашей стране свой гражданский долг. Голосуя дистанционно или на избирательных участках, мы тем самым показываем, что ответственны перед страной, своей компанией, своими семьями за наше общее будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU