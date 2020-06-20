2020-06-20T11:39:55+03:00
Происшествия

Ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 20 июня

МЧС предупреждает, что из-за непогоды водителям нужно быть предельно внимательными
Анастасия НАЗАРОВА
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Грозы, ливни и град обрушатся на Нижний Новгород и область в ближайшие несколько часов 20 июня с сохранением до конца дня и в первую половину ночи 21 июня. Как уточнили в ФГБУ «Верхневолжское УГМС», порывы северо-восточного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Тем временем пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что из-за непогоды есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако если они и будут, то не выше муниципального уровня. В частности, речь идет об обрыве линий электропередач, обрушении ветхих и слабоукрепленных конструкций, а также деревьев со слабой корневой системой.

Предельно внимательными в грозу и ливни нужно быть водителям, потому что в непогоду также увеличивается вероятность роста ДТП.

- Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог, - уточнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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