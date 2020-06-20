Мать и ее трехлетняя дочь пропали в Заволжье

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:55:57+03:00

Пропавшие не выходят на связь с родственниками уже вторые сутки

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34-летняя Юлия Андреевна Овчинникова и ее трехлетняя дочь Ника пропали в Заволжье. По информации поисково-спасательной группы «Рысь», родственницы ушли из дома по улице Грунина около 11.30 18 июня 2020 года.

В ночь на 20 июня в группе «Рыси» в соцсети «ВКонтакте» появились приметы разыскиваемых. Так, Юлия Овчинникова плотного телосложения, ростом 160 сантиметров, с черными волосами, карими глазами. Носит очки. В день исчезновения на ней были красные спортивные штаны с белыми лампасами, белая футболка и красные кеды на белой подошве.

Что касается ребенка, то рост у нее 101 сантиметр, телосложение худощавое, волосы светло-русые, а глаза голубые. Была одета в белую футболку с пуговицами, черные спортивные штаны и белые кроссовки, на голове - белая повязка с цветком.

- Любую информацию об их местонахождении просим сообщать нам по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102, - обращаются волонтеры ко всем неравнодушным.

Тем временем пользователи соцсетей вспомнили, что эти мать и дочь уже пропадали, да к тому же не один раз.

- Видимо, сейчас родственники больше переживают за ребенка, - предположил Денис Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU