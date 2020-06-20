2020-06-20T10:32:33+03:00
Общество

Капуста и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области

За последнее время также снизились цены на сливочное масло и молоко
Анастасия НАЗАРОВА
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На прошлой неделе в регионе наблюдалось падение цен на куриные яйца, капусту и рис. как рассказали в областном министерстве экономразвития и инвестиций со ссылкой на данные Нижегородстата, с 8 по 15 июня 2020 года капуста подешевела на 6,7 % (до 26,9 рубля за кило), рис - на 1,2% (до 77,8 рубля за кило), а яйца курицы - на 2,7 % (до 53,4 рубля за десять штук).

В министерстве уточнили, что с 8 июня в регионе немного упали цены на сливочное и растительное, а также на молоко. При этом на некоторые продукты цены наоборот выросли (от 1% за килограмм). В частности, подорожали морковь, картофель и яблоки, что обусловлено сезонным фактором). Кроме того, выросла стоимость свинины.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин подчеркивал роль нижегородского управления антимонопольной службы в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными. Тогда чиновник заявил, что необоснованное завышение цен недопустимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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