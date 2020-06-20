Светлана Локоткова: «В обновленной Конституции забота о детях станет важнейшей государственной задачей»

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:24:34+03:00

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Член ассоциации многодетных семей Нижегородского района Нижнего Новгорода Светлана Локоткова прокомментировала внесение поправок в главный документ РФ:

- Самое главное, чтобы к семье повернулись лицом, поняли, что в жизни ничего нет важнее, чем правильное воспитание детей, забота об их здоровье и благополучии. Мы понимаем, за что голосуем, когда говорим о поправках, потому что очевидные шаги в этом направлении уже сделаны. В период пандемии большую поддержку получили семьи с детьми, в том числе многодетные, в виде выплат и компенсаций. Если за изменения в Конституции проголосует большинство, поправка о поддержке семей с детьми будет закреплена в основном законе страны.

У меня самой четверо детей и трое внуков. Дочь - тоже многодетная мама, у нее трое сыновей. Без поддержки государства выживать сложно. Если родители думают только о том, как бы заработать лишнюю копейку, чтобы прокормить, одеть и обуть всех, то и своим детям они уделяют гораздо меньше внимания, что, конечно, неправильно.

Неслучайно многодетные все чаще объединяются в ассоциации, чтобы помогать друг другу и вместе обращаться для решения своих вопросов и проблем в органы власти. Мы видим, что во многом услышаны и поняты. И мы все будем голосовать за поправки в основной закон страны, потому что в обновленной Конституции забота о детях станет важнейшей государственной задачей.

Очень хорошо, что есть возможность проголосовать онлайн, мы ею обязательно воспользуемся. И наши дети тоже поприсутствуют в роли наблюдателей, посмотрят, как мы, граждане своей страны, принимаем Основной закон в новой редакции, по которому им предстоит жить.

ИСТОЧНИК KP.RU