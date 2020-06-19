Почти 10 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Московском районе до конца июня

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:27:48+03:00

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Около 9300 квадратных метров дорог отремонтируют в Московском районе до конца июня в рамках кампании по ямочному ремонту. Об этом со ссылкой на главу районной администрации Владимира Кропотина сообщает пресс-служба горадминистрации.

Владимир Кропотин отметил, что в этом году особое внимание уделяется замене полотна в дворовых проездах. Причем жители сами сообщают о местах, где асфальт давно пора заменить. Так, например, сейчас работы ведутся на улице Народной и улице Мориса Тореза. Особенно ремонту рады мамы с колясками и родители учеников школы, для которых проблема ям во дворе особенно актуальна.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде в этом году будет сделан ямочный ремонт на 140 тысячах квадратных метров дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU