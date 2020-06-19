Канавинский мост и центр Нижнего Новгорода перекроют на выходные
В грядущие выходные нижегородцам лучше не пытаться лишний раз посетить центр города – многие улицы будут перекрыты. Правда, только по утрам. Об этом со ссылкой на городской департамент транспорта сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, с 04:00 до 12:00 20 и 21 июня в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта по Канавинскому мосту, Нижневолжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду, улице Черниговской, улице Красная Слобода, улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому и Похвалинскому съездам, а также набережной Гребного канала, Верхневолжской набережной и частично на площади Минина и Пожарского.
Кроме того, с 06:30 20 июня до 04:00 25 июня остановка «Речной вокзал» в направлении улицы Широкой будет временно перенесена к дому №15 по Нижневолжской набережной.
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ИСТОЧНИК KP.RU