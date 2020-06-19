Глеб Никитин принял участие в совещании Владимира Путина по вопросам экономики

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:21:35+03:00

В ходе совещания были отмечены проекты повышения производительности труда, реализуемые в регионе

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Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с представителями различных отраслей экономики в пятницу, 19 июня 2020 года. Участие в мероприятии принял и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе совещания отмечались лучшие проекты повышения производительности труда, которые реализовывались в регионах.

- Отрадно, что на совещании много раз звучала Нижегородская область. Мы еще до пандемии были одним из основных регионов в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Так что мы просто не могли не воспользоваться этим и в борьбе с коронавирусом, - отметил Глеб Никитин.

В частности, в Нижнем Новгороде почти с нуля удалось организовать производство рециркуляторов на заводе имени Петровского. Многократно удалось повысить и эффективность работы скорой помощи. Кроме того, активно развернулся выпуск средств индивидуальной защиты, а также за короткий срок удалось выстроить новый корпус инфекционной больницы №23.

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ИСТОЧНИК KP.RU