2020-06-19T18:41:06+03:00
Общество

Коэффициент распространения Covid-19 в Нижегородской области снова превысил 1

А для перехода на второй этап снятия ограничений он должен составлять не более 0,8
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Борьба с коронавирусом в Нижегородской области идет с переменным успехом – новых случаев заболевания в последнее время становится поменьше, зато коэффициент распространения инфекции снова вырос. Причем перешагнул даже отметку в 1 – а ведь даже для перехода на первый этап снятия ограничений он должен был стать меньше 1.

По данным сайта министерства здравоохранения Нижегородской области, на 19 июня 2020 года коэффициент распространения Covid-19 в регионе составил 1,04. Причем рост шел уже несколько дней – так, накануне коэффициент составлял 0,93, еще днем раньше 0,83.

Напомним, количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области на 19 июня 2020 года перевалило за 15 тысяч человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 219 нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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