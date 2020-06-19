Библиотеки и музеи начнут открываться в Нижегородской области с 22 июня 2020 года

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:15:38+03:00

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С понедельника, 22 июня 2020 года, в Нижегородской области поэтапно начнут открываться библиотеки и музеи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас учреждения культуры укомплектованы всем необходимым для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Однако пока будет сохраняться запрет на проведение выставок и других массовых мероприятий, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Так, все посетители и сотрудники должны будут находиться в помещениях в масках, визиты будут возможны только по предварительной записи, а в залах будет проводиться ежедневная санитарная обработка. На входах посетителям будут измерять температуру, там же будет организована дезинфекция рук. А книжки, возвращенные посетителями библиотек, будут отправляться на семидневный карантин в отдельное помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU