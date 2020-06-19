Нижегородским частным перевозчикам предложили помощь в оформлении субсидий

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:39:17+03:00

На компенсацию расходов за апрель рассчитывали 13 перевозчиков, но требованиям соответствуют лишь три компании

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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода обсудили, как помочь транспортным предприятиям города во время пандемии коронавируса. Заседание постоянной комиссии гордумы по транспорту и связи состоялось в пятницу, 19 июня 2020 года.

Напомним, 9 июня был одобрен новый вид субсидии для транспортных предприятий, и, по словам замдиректора дептранса Нины Бочаровой, за получением этой субсидии обратились уже 13 транспортных предприятий. Но всем требованиям соответствуют лишь три из них: МП «Нижегородэлектротранс», МП «Нижегородпассажиравтотранс» и МП «Нижегородское метро».

Теперь же министерство транспорта Нижегородской области готовит уведомление об отборе заявок на получение субсидий за май. И депутаты решили напомнить о необходимости компенсации затрат и частным перевозчикам.

- Во-первых, справимся ли мы нашим муниципальным автосоставом без частных перевозчиков? А во-вторых, люди работали и должны получить компенсацию затрат. А нам надо помочь им в формировании заявок, - подчеркнул председатель комиссии Станислав Прокопович.

ИСТОЧНИК KP.RU