2020-06-19T18:21:34+03:00
Общество

Поправки к Конституции: Сохранение культурного наследия и поддержка российской науки

Голосование по изменениям в основной закон страны пройдет 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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Сохранение культурного наследия

Сила России – в многообразии культур и в исторически сложившемся государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность народов, закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется государством.

СТ. 67.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

СТ. 68

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации... Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69

«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Поддержка российской науки

Благосостояние государства и граждан во многом зависит от научно-технологического потенциала.

Поправки требуют от правительства обеспечить поддержку научно-технологического развития России.

Государство будет регулировать информационные технологии и обеспечивать безопасность при их применении.

СТ. 71

«В ведении Российской Федерации находятся: …информационные технологии... обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».

СТ.114

«Правительство Российской Федерации: …обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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