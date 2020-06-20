Поправки к Конституции: Сохранение культурного наследия и поддержка российской науки
Сохранение культурного наследия
Сила России – в многообразии культур и в исторически сложившемся государственном единстве.
Поправки защищают культурную самобытность народов, закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется государством.
СТ. 67.
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации... Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
Поддержка российской науки
Благосостояние государства и граждан во многом зависит от научно-технологического потенциала.
Поправки требуют от правительства обеспечить поддержку научно-технологического развития России.
Государство будет регулировать информационные технологии и обеспечивать безопасность при их применении.
СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: …информационные технологии... обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».
СТ.114
«Правительство Российской Федерации: …обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала».
ИСТОЧНИК KP.RU