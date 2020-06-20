Поправки к Конституции: Сохранение природного богатства, отношение к животным и поддержка волонтеров и НКО
Сохранение природного богатства
Россия — это огромная, богатейшая территория с несметными сокровищами природы и животного мира! Поправка обязывает правительство принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального биологического разнообразия. Кроме того, в Конституции отводится большая роль экологическому образованию.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны... создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».
Ответственное отношение к животным
С бережного обращения с братьями нашими меньшими начинается здоровое общество. Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним. Необходимость ответственного отношения к животным будет закреплена в Конституции.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: осуществляет меры, направленные на… формирование в обществе ответственного отношения к животным…».
Поддержка волонтеров и НКО
Новый этап развития гражданского общества в нашей стране характеризуется небывалым развитием институтов добровольчества, подъемом волонтерского движения. За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки.
Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают новые леса и очищают водоемы.
Поправка в Основной закон обязывает правительство поддержать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского общества в реализации государственной политики.
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».
ИСТОЧНИК KP.RU