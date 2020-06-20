2020-06-19T18:23:32+03:00
Общество

Поправки к Конституции: Сохранение природного богатства, отношение к животным и поддержка волонтеров и НКО

Голосование по изменениям в основной закон страны пройдет 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сохранение природного богатства

Россия — это огромная, богатейшая территория с несметными сокровищами природы и животного мира! Поправка обязывает правительство принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального биологического разнообразия. Кроме того, в Конституции отводится большая роль экологическому образованию.

СТ. 114

«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны... создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».

Ответственное отношение к животным

С бережного обращения с братьями нашими меньшими начинается здоровое общество. Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним. Необходимость ответственного отношения к животным будет закреплена в Конституции.

СТ. 114

«Правительство Российской Федерации: осуществляет меры, направленные на… формирование в обществе ответственного отношения к животным…».

Поддержка волонтеров и НКО

Новый этап развития гражданского общества в нашей стране характеризуется небывалым развитием институтов добровольчества, подъемом волонтерского движения. За последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки.

Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают новые леса и очищают водоемы.

Поправка в Основной закон обязывает правительство поддержать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского общества в реализации государственной политики.

СТ. 114

«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нина Долгова: «Поправки в Конституцию важны для развития нашей страны»
В Уфе нашли тело ребенка, которого отец увез в неизвестном направлении восемь месяцев назад
К октябрю планируется завершить реконструкцию двух участков дорог в Гагинском районе
Свечи, выложенные в форме звезды, зажгут в парке Победы
Мария Кузнецова: «Голосуя за поправки в Конституцию, мы демонстрируем ответственность за наше общее будущее»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 июня 2020 года: Число пациентов с COVID-19 в Канавине перевалило за 1,2 тысячи
Ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 20 июня
Еще 101 дежурная группа откроется в нижегородских детсадах с 22 июня
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года составляет 8372 человека
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года выросло до 193 человек
Поправки к Конституции: Сохранение природного богатства, отношение к животным и поддержка волонтеров и НКО
Мать и ее трехлетняя дочь пропали в Заволжье
Капуста и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
Светлана Локоткова: «В обновленной Конституции забота о детях станет важнейшей государственной задачей»
Тесты на COVID-19 сдали более 333 тысяч нижегородцев
Почти 10 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Московском районе до конца июня
Более 91 тысячи нижегородцев хотят участвовать в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
Канавинский мост и центр Нижнего Новгорода перекроют на выходные
Глеб Никитин принял участие в совещании Владимира Путина по вопросам экономики
Коэффициент распространения Covid-19 в Нижегородской области снова превысил 1
Библиотеки и музеи начнут открываться в Нижегородской области с 22 июня 2020 года
Нижегородским частным перевозчикам предложили помощь в оформлении субсидий
В нижегородских ЗАГСах разрешена торжественная регистрация браков