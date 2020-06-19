В Арзамасе планируется построить новое производство, а в Кстовском районе – ФАП

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:43:01+03:00

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 8 заявок на выделение земельных участков. На выделенных участках планируется реализовать инвестиционные проекты по строительству. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Так, администрация Кстовского района подала заявку на выделение двух участков под строительство ФАП. Новые пункты планируется разместить в деревнях Ржавка и Михальчиково (общая площадь двухпланируемых к строительству объектов – 4 000 кв м, объем инвестиций по каждому – 12 млн рублей). Предполагается, что строительство продлится около двух лет.

Кроме того, согласована заявка ООО «Еда» на участок под строительство цеха по производству тары для пищевых продуктов в Арзамасе. Площадь участка 2 400 кв м, объем инвестиций - 35 млн рублей, срок реализации проекта - 4 года.

Добавим, что инвестсовет проходил в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU