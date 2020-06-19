На Автозаводе в озере утонул подросток

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:05:51+03:00

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Вчера, 18 июня, в озере Лесное в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утонул подросток. Погибшему было всего 15 лет.

Следователи Следственного отдела по Автозаводскому району СУ Следственного Комитета России по Нижегородской области провели доследственную проверку, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, утонувший подросток вместе с другом пошел на озеро в районе поселка Нижнее Доскино. Приятели заплыли на середину озера, один из них отстал от друга и утонул. Как сообщает источник, подростки не поставили взрослых в известность о своем намерении отправиться на озеро.

Признаков видимых телесных повреждений на теле подростка следователи не обнаружили. Обстоятельства дела выясняют следователи Следственного Управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU