С 22 июня 2020 года пробки в Ольгино можно объехать на электричке

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:23:08+03:00

После начала работ по строительству развязки нижегородцы жалуются на пробки

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С 22 июня начинают ходить пригородные электрички до проспекта Гагарина и Московского вокзала. Поезда будут проходить через железнодорожную станцию Кудьма, в радиусе 5 километров от которой находятся несколько населенных пунктов и жилой комплекс – Новинки, Ближнее Борисово, Новопавловка и ЖК «Окский берег».

Электропоезд от станции Кудьма до проспекта Гагарина отправляется ежедневно в 06.48, 07.39, 15.59 с прибытием на конечную остановку в 07.22, 08.17, 16.33 соответственно. Стоимость проезда – 29 рублей. В обратную сторону электричка уходит раз в день - в 17.40.

От Кудьмы до Московского вокзала электропоезд уходит в 08.04, 18.15. В пути поезд будет 45 минут, стоимость – 58 рублей.

Приобрести билеты на пригородный поезд можно онлайн в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в электричке за наличный и безналичный расчет.

Напомним, при проезде в электричке необходимо соблюдать санитарные нормы.

Ранее сообщалось, что новая развязка должна разделить транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны проспекта Гагарина. Протяженность новой двухуровневой развязки составит почти 1,5 км, число полос движения — от четырех до шести.

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ИСТОЧНИК KP.RU