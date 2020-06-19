В Нижнем Новгороде пройдет бесплатная вакцинация домашних животных

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:46:45+03:00

От бешенства привьют кошек и собак Приокского района

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Выездную вакцинацию против бешенства кошкам и собакам проведут на следующей неделе в Приокском районе. Прививки сделают ветеринары госветклиники. По информации Госветуправления Нижнего Новгорода привить своих питомцев нижегородцы могут бесплатно.

«В рамках выполнения госзадания выделяются препараты для бесплатной вакцинации домашних питомцев против бешенства. Для удобства владельцев животных мы ежегодно сами выезжаем в частный сектор района, в удаленные от ветеринарной клиники населенные пункты», - сообщил начальник госветклиники Приокского района Олег Каманов.

График выездной вакцинации:

• Адрес: Ул. Карбышева, д.1 (помещение опорного пункта), 22 июня 2020 г., время работы: 16.00-18.00.

• Адрес: ул. Кащенко, д.23 (спортивный стадион), 22 июня 2020 г., время работы: 16.00-18.00.

• Адрес: п.Луч, у дома 30, 23 июня 2020 г., время работы: 16.00-18.00.

• Адрес: д.Бешенцево, 24 июня 2020 г., время работы: 14.00-16.00.

• Адрес: Д.Ближнеконстантиново (около церкви), 25 июня 2020 г., время работы: 16.00-18.00.

• Адрес: Д.Ближнеконстантиново, ул. Полевая, д.10, 25 июня 2020 г., время работы: 16.00-18.00.

Телефон для справок: 465-34-47 (госветклиника Приокского района).

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ИСТОЧНИК KP.RU