2020-06-19T13:45:13+03:00
Общество

Прокуратура признала законным уголовное дело о ДТП на нижегородском Гребном канале

В аварии погиб 30-летний пассажир автомобиля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Прокуратурой области признано законным решение следственных органов о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, 13 июня 22-летний молодой человек управлял автомобилем Cadillac GMX 322 в нетрезвом состоянии. На набережной Гребного канала автомобиль вылетел на встречку и перевернулся. Пассажир Кадиллака, 30-летний мужчина, получил телесные повреждения и умер на месте ДТП.

Виновник аварии заключен под стражу, расследование продолжается. К слову, максимальное наказание по инкриминируемой статье – 12 лет лишения свободы.

Напомним, сам водитель не стал проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, отказавшись дышать в трубку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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