Нижегородцам предложено выбрать территории для благоустройства в 2021 году

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:24:25+03:00

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133 объекта вошло в перечень рейтингового онлайн-голосования за общественные пространства. Выбранные нижегородцами территории благоустроят в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации источника, в список вошло 63 объекта на территории областного центра и 70 объектов по области.

Как сообщил губернатор региона, голосование позволит определить последовательность благоустройства по каждому муниципалитету. «В прошлом году мы проводили голосование в октябре, теперь, благодаря тому, что выбор объектов состоится раньше, сможем тщательнее продумать и обсудить с жителями проекты-победители», - подчеркнул Глеб Никитин.

Таким образом, концепции благоустройства будут подготовлены уже к зиме, а это значит, что в следующем году работы можно будет начать раньше. Напомним, голосование пройдет в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек в режиме онлайн. Опрос начнется 23 июня и завершится 6 июля на интернет-портале: golosza.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU