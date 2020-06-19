2020-06-19T12:24:25+03:00
Общество

Нижегородцам предложено выбрать территории для благоустройства в 2021 году

В список для голосования включены 133 объекта
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

133 объекта вошло в перечень рейтингового онлайн-голосования за общественные пространства. Выбранные нижегородцами территории благоустроят в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации источника, в список вошло 63 объекта на территории областного центра и 70 объектов по области.

Как сообщил губернатор региона, голосование позволит определить последовательность благоустройства по каждому муниципалитету. «В прошлом году мы проводили голосование в октябре, теперь, благодаря тому, что выбор объектов состоится раньше, сможем тщательнее продумать и обсудить с жителями проекты-победители», - подчеркнул Глеб Никитин.

Таким образом, концепции благоустройства будут подготовлены уже к зиме, а это значит, что в следующем году работы можно будет начать раньше. Напомним, голосование пройдет в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек в режиме онлайн. Опрос начнется 23 июня и завершится 6 июля на интернет-портале: golosza.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поправки к Конституции: Стабильность и развитие
На Автозаводе в озере утонул подросток
С 22 июня 2020 года пробки в Ольгино можно объехать на электричке
В Нижнем Новгороде пройдет бесплатная вакцинация домашних животных
Прокуратура признала законным уголовное дело о ДТП на нижегородском Гребном канале
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 19 июня 2020 года: В Ленинском районе почти 1,2 тысячи заболевших
Татьяна Богданова: «В условиях пандемии все предлагаемые варианты голосования безопасны»
Нижегородцам предложено выбрать территории для благоустройства в 2021 году
ФАС приостановил аукцион по нижегородской «Швейцарии»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года составляет 8084 человека
Денис Москвин: «Технология блокчейн, применяющаяся при онлайн-голосовании, гарантирует абсолютную защиту процедуры»
Индекс RSBI: впервые в этом году деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года выросло до 188 человек
Поправки к Конституции: Защита суверенитета и территориальной целостности
Ольга Щетинина: «Проголосовать на избирательном участке не опаснее, чем просто пройтись по улице»
В Нижнем Новгороде 19 июня ожидается жаркая погода без осадков
Международный день прогулок: лайфхаки по выбору обуви от экспертов
Ремонт участка дороги Нижний Новгород - Киров ведется в ночное время
Поправки к Конституции: во власти - только патриоты