2020-06-19T12:39:33+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 19 июня 2020 года: В Ленинском районе почти 1,2 тысячи заболевших

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Свыше 15 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией проживают в Нижегородской области. При этом 7867 - это жители районов и городских округов, а 7233 - обитатели приволжской столицы. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 19 июня 2020 года.

Которую неделю тройка лидеров антирейтинга неизменна. Больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировано в Автозаводском районе - 1455, следом идут Канавино - 1227 и Ленинский район - 1135.

Что касается районов и городских округов Нижегородской области, то там топ-3 также не меняется на протяжении длительного времени. В Павловском районе «чума-2020» выявлена у 906 жителей, в Дзержинске - у 810, а на Бору - у 527. Однако за последние сутки новые случаи заражения не зафиксированы в 31 районе.

КОНКРЕТНО

Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 19 июня 2020 года):

Автозаводский – 1455

Канавинский – 1227

Ленинский – 1135

Сормовский – 856

Нижегородский – 745

Советский – 737

Московский – 632

Приокский – 446

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ИСТОЧНИК KP.RU

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