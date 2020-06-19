Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 19 июня 2020 года: В Ленинском районе почти 1,2 тысячи заболевших
Свыше 15 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией проживают в Нижегородской области. При этом 7867 - это жители районов и городских округов, а 7233 - обитатели приволжской столицы. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 19 июня 2020 года.
Которую неделю тройка лидеров антирейтинга неизменна. Больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировано в Автозаводском районе - 1455, следом идут Канавино - 1227 и Ленинский район - 1135.
Что касается районов и городских округов Нижегородской области, то там топ-3 также не меняется на протяжении длительного времени. В Павловском районе «чума-2020» выявлена у 906 жителей, в Дзержинске - у 810, а на Бору - у 527. Однако за последние сутки новые случаи заражения не зафиксированы в 31 районе.
КОНКРЕТНО
Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 19 июня 2020 года):
Автозаводский – 1455
Канавинский – 1227
Ленинский – 1135
Сормовский – 856
Нижегородский – 745
Советский – 737
Московский – 632
Приокский – 446
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ИСТОЧНИК KP.RU
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