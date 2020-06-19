2020-06-19T11:46:04+03:00
Общество

ФАС приостановил аукцион по нижегородской «Швейцарии»

Компания-победитель не предоставила необходимый пакет документов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Проведение конкурса по выбору подрядчика для благоустройства нижегородского парка «швейцария» приостановлено. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион приостановлен по жалобе одного из проигравших участников – группы компаний ЕКС. По данным ФАС, ОАО «Специализированное строительное управление-5», которое стало победителем конкурса, не предоставило корректный пакет документов.

В соответствии с условиями конкурса, ССУ-5 должно было подтвердить, что в последние три года выполняло работы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) с ценой контракта не менее 780 млн руб.

Компания победитель предоставила договор субподряда с АО «ПО «Возрождение» на выполнение соответствующих работ по благоустройству бывшего парка «Монрепо» на сумму более 600 млн руб. Кроме того, согласно документам геподрядчиком выступает не специализированное строительное управление-5, а АО «ПО «Возрождение».

Комиссия ФАС сочла, что эти документы не соответствуют представленным условиям. Протокол рассмотрения заявок должен быть отменен, аукционной комиссии необходимо назначить новую дату рассмотрения заявок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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