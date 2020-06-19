ФАС приостановил аукцион по нижегородской «Швейцарии»
Проведение конкурса по выбору подрядчика для благоустройства нижегородского парка «швейцария» приостановлено. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион приостановлен по жалобе одного из проигравших участников – группы компаний ЕКС. По данным ФАС, ОАО «Специализированное строительное управление-5», которое стало победителем конкурса, не предоставило корректный пакет документов.
В соответствии с условиями конкурса, ССУ-5 должно было подтвердить, что в последние три года выполняло работы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) с ценой контракта не менее 780 млн руб.
Компания победитель предоставила договор субподряда с АО «ПО «Возрождение» на выполнение соответствующих работ по благоустройству бывшего парка «Монрепо» на сумму более 600 млн руб. Кроме того, согласно документам геподрядчиком выступает не специализированное строительное управление-5, а АО «ПО «Возрождение».
Комиссия ФАС сочла, что эти документы не соответствуют представленным условиям. Протокол рассмотрения заявок должен быть отменен, аукционной комиссии необходимо назначить новую дату рассмотрения заявок.
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ИСТОЧНИК KP.RU