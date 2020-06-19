Денис Москвин: «Технология блокчейн, применяющаяся при онлайн-голосовании, гарантирует абсолютную защиту процедуры»

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:04:27+03:00

Онлайн голосование — это возможность привлечь не слишком социально активные группы граждан на избирательные участки

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Депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля:

- Поправки в Конституцию РФ прошли все необходимые согласования в региональных парламентах, Государственной Думе и Совете Федерации. Осталось самое главное – решение, которое должны принять граждане нашей страны в ходе всенародного голосования.

В Москве и Нижегородской области люди смогут отдать свой голос «за» или «против» с использованием самых современных технологий. Онлайн-голосование — это удобно, технологично и достаточно просто.

По результатам проводившегося в столице эксперимента, прошедшего в единый день голосования в сентябре прошлого года, можно сделать вывод, что данный способ волеизъявления крайне востребован. Абсолютное большинство «электронных избирателей» остались довольны - они смогли отдать свой голос в несколько кликов, не выходя из дома. Кроме того, онлайн голосование — это возможность привлечь новые, доселе не слишком социально активные группы граждан на избирательные участки. С развитием информационных технологий многие предпочитает не тратить время на поход на избирательные участки. Сегодня онлайн для многих - это естественная «среда обитания». А технология блокчейн, применяющаяся при онлайн-голосовании, гарантирует абсолютную защиту процедуры.

Я убежден, что с течением времени и дальнейшим развитием цифровых платформ различные инструменты электронной демократии будут все чаще использоваться как механизм прямого действия. Это будущее, оно стремительно наступает.

Хочу подчеркнуть, что электронное голосование лишь дает дополнительную возможность выбрать форму волеизъявления, ни в коем случае не лишая граждан права проголосовать очно, на ближайшем избирательном участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU