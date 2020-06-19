Ольга Щетинина: «Проголосовать на избирательном участке не опаснее, чем просто пройтись по улице»

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:06:04+03:00

На предстоящем голосовании за поправки в Конституцию РФ будут предприняты беспрецедентные меры

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«На предстоящем голосовании за поправки в Конституцию РФ будут предприняты беспрецедентные меры, гарантирующие безопасность наших граждан. Проголосовать на избирательном участке будет не опаснее, чем просто пройтись по улице», - заявила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Щетинина.

«Во-первых, уже на предварительном этапе будет организован строгий контроль за состоянием здоровья сотрудников участковых избирательных комиссий. Их самочувствие специалисты будут фиксировать в ежедневном режиме: в случае проблем со здоровьем или симптомов острых респираторных заболеваний они пройдут тесты на коронавирус. На самих избирательных участках предусмотрено строгое соблюдение требований Роспотребнадзора. Члены избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты - перчатками и масками. И даже ручки на избирательных участках используют исключительно одноразовые. Также особое внимание уделят соблюдению социальной дистанции между людьми, находящимися на участке одновременно», - рассказала Ольга Щетинина.

Заместитель председателя Законодательного собрания подчеркнула, что у пожилых граждан, которые по разным причинам не смогут лично посетить избирательный участок, есть право пригласить членов избирательной комиссии на дом.

«Сейчас многие нижегородцы, особенно пенсионного возраста, находятся на дачах, в деревне на самоизоляции. Для того чтобы принять участие в голосовании, им совершенно не обязательно возвращаться домой. Можно обратиться в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию, заявить о своем желании «перекрепиться» или подать заявление на выездное голосование. Это можно сделать и лично, и через сайт госуслуг», - пояснила Ольга Щетинина.

«А для активных пользователей интернета и соцсетей не составит труда проголосовать дистанционно, в электронном формате. Единственное условие – необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг, зарегистрированную ранее. Заявку о своем желании голосовать дистанционно необходимо подать до 21 июня. Думаю, такой формат будет наиболее востребован у молодежи и экономически активных жителей Нижнего Новгорода и крупных городов области, - добавила Ольга Щетинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU