2020-06-19T18:18:58+03:00
Общество

Более 91 тысячи нижегородцев хотят участвовать в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию

Голосование по изменениям в основной закон страны состоится 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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1 июля 2020 года объявлен общероссийским днем голосования по поправкам в Конституцию. В Нижегородской области с 25 по 30 июня 2020 года также пройдет дистанционное электронное голосование. По данным на 19 июня, заявки на участие подали уже более 91 тысячи жителей региона.

- Дистанционное голосование, прежде всего, очень удобно для избирателей. Можно находясь дома или на даче спокойно подать заявление через Госуслуги, получить подтверждение и проголосовать в удобное для избирателя время. Нет необходимости идти на избирательный участок и подвергать своё здоровье определённым рискам в условиях сложной эпидемиологической обстановки. За этой формой голосования – будущее, - подчеркнула ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Елена Загайнова.

Напомним, ЦИК РФ избрал Елену Загайнову заместителем председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. К полномочиям ТИК ДЭГ относится организация дистанционного электронного голосования. Комиссия обеспечивает подсчет голосов, установление итогов дистанционного голосования и их передачу в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области. Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо подать заявление на портале Госуслуг, где у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись, до 14:00 21 июня 2020 года. После обработки данных избирателю будет одобрено его право воспользоваться дистанционным способом голосования. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников очного голосования на избирательных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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