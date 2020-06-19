Поправки к Конституции: Стабильность и развитие

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:52:11+03:00

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Поправки предполагают перераспределение полномочий внутри института государственной власти. Президент делится полномочиями с Государственной Думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя палаты российского парламента будут влиять на формирование правительства и назначение «силовиков».

Принцип «двух ключей» — предоставление полномочий в принятии ответственного решения нескольким государственным структурам — позволит добиться баланса и укрепления власти. Местное самоуправление и органы государственной власти смогут совместно и эффективно решать задачи в интересах граждан.

СТ. 81

«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением».

СТ. 83

«Президент Российской Федерации:

е 5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства...

ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства…».

СТ. 102

«1. К ведению Совета Федерации относятся:

з) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации…;

к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;

л) прекращение по представлению Президента Российской Федерации… полномочий… судей Конституционного Суда Российской Федерации, …судей Верховного Суда Российской Федерации, …судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, ч. 1

«К ведению Государственной Думы относятся:

а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;

а 1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров…;

г 1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц…».

ИСТОЧНИК KP.RU