2020-06-19T08:53:08+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 19 июня ожидается жаркая погода без осадков

В выходные вероятны грозы и сильный дождь
Елена ЛАЗАРЕВА
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Суббота обещает быть дождливойСуббота обещает быть дождливойФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Утром в пятницу 19 июня +18 градусов, днем воздух прогреется до 25 градусов, а к вечеру на регион опустится приятная прохлада - +18…+19 градусов. Ясное небо, по прогнозам синоптиков, будет радовать нижегородцев в течение всего дня, осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер юго-восточный, к вечеру сменит направление на юго-западный, вечером вероятны порывы ветра до 8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное в течение дня незначительно упадет – от 758 миллиметров ртутного столба утром до 753 миллиметров ртутного столба к вечеру.

В выходные, по прогнозам синоптиков, нижегородцев ожидают грозы и «температурные качели». В субботу температура воздуха +18 …+24 градусов. Утром, днем и вечером синоптики обещают сухие грозы и грозы с дождем и сильным ветром. Ветер сменит направление на северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. После полудня и вечером вероятны порывы ветра до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Воскресенье станет самым прохладным днем на этой неделе – столбики термометров поднимутся не выше +19 градусов. Но осадков не ожидается, небо ясное. Впрочем, вероятен ветер порывами до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление стабильно – 754-755 мм.рт. столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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