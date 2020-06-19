2020-06-19T08:50:31+03:00
Общество

Поправки к Конституции: Защита суверенитета и территориальной целостности

Голосование по изменениям в основной закон страны состоится 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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Основной закон закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.

Обеспечивается защита исторической правды.

Если решения межгосударственных органов войдут в противоречие с нашей Конституцией,— исполнять их или нет, будет решать Конституционный Суд.

СТ. 67

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

СТ. 69

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

СТ. 79.

«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

СТ. 125

«Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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