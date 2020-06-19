Международный день прогулок: лайфхаки по выбору обуви от экспертов

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:47:59+03:00

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19 июня отмечается Международный день прогулок. Между тем успех хорошей прогулки и эффективной тренировки состоит в том числе в правильном выборе обуви. Соответствие показателей качества обуви нормативно-технической документации и национальным стандартам проверяется в лабораториях ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

«По итогам 2019 года в Нижегородский ЦСМ поступило около 50 образцов обуви: от детской до специальной (ортопедическая, обувь для работы на производстве). Лишь 6% из них по результатам испытаний не соответствует ГОСТу. Основная причина - состав сырья», - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Специалисты подготовили несколько лайфхаков по выбору обуви:

- Размер. По размеру обувь нужно выбирать так, чтобы большой палец не доставал до носка кроссовка минимум 3-4 миллиметра. При ходьбе стопа увеличивается в длину и ширину. Например, если вы подобрали продукцию для бега ровно по размеру, то тогда занятия принесут не удовольствие, а только травму. По этой же причине кроссовки лучше мерить вечером, когда стопа немного увеличивается от дневной нагрузки.

- Подошва и верх кроссовок обязательно должны быть гибкими и мягкими в передней её части. Обратите внимание на вставки из устойчивой к истиранию резины, в большинстве случаев они располагаются в пяточной части и с внешней стороны носка кроссовки, куда приходится основная нагрузка. Для спортивных занятий в тренажерном зале смело берите кроссовки на не очень плоской подошве: это снизит вероятность падения на мокром полу. Для ходьбы по пересеченной местности выбирайте обувь с выпуклыми протекторами. Прогулка в лес? Можно надеть жесткие кроссовки. Игра в футбол? Подойдут бутсы с укрепленным носком.

- Амортизация. Чаще всего она располагается в пятке, иногда присутствует и в носке, существует также вариант, когда амортизационная подушка равномерно распределена по всей подошве. Все производители качественной беговой обуви указывают на этикетке, где именно в кроссовках расположены амортизационные вставки.

- Стелька. Она должна быть изготовлена из практичного материала, который легко стирается, впитывает влагу и пропускает воздух. Желательно, чтобы стелька имела супинатор, который равномерно распределяет нагрузку на стопы. Важно, чтобы она была съемной, а не приклеенной к ботинку – это удобно.

- Обувь не должна иметь резкий запах, недопустимы подтеки клея, швы должны быть аккуратно обработанными.

В Нижегородском ЦСМ добавили, что следует обращаться внимание на содержание знака ЕАС на маркировке. Он означает, что обувь прошла обязательное подтверждение соответствия. Согласно российскому законодательству, вы еще до покупки можете потребовать, чтобы продавец предъявил вам декларацию или сертификат соответствия требованиям ТР ТС. В случае отказа, вы можете обратиться в Роспотребнадзор.