2020-06-19T08:47:59+03:00
Общество

Международный день прогулок: лайфхаки по выбору обуви от экспертов

Соответствие показателей качества обуви нормативно-технической документации и национальным стандартам проверяется в лабораториях ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 июня отмечается Международный день прогулок. Между тем успех хорошей прогулки и эффективной тренировки состоит в том числе в правильном выборе обуви. Соответствие показателей качества обуви нормативно-технической документации и национальным стандартам проверяется в лабораториях ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

«По итогам 2019 года в Нижегородский ЦСМ поступило около 50 образцов обуви: от детской до специальной (ортопедическая, обувь для работы на производстве). Лишь 6% из них по результатам испытаний не соответствует ГОСТу. Основная причина - состав сырья», - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Специалисты подготовили несколько лайфхаков по выбору обуви:

- Размер. По размеру обувь нужно выбирать так, чтобы большой палец не доставал до носка кроссовка минимум 3-4 миллиметра. При ходьбе стопа увеличивается в длину и ширину. Например, если вы подобрали продукцию для бега ровно по размеру, то тогда занятия принесут не удовольствие, а только травму. По этой же причине кроссовки лучше мерить вечером, когда стопа немного увеличивается от дневной нагрузки.

- Подошва и верх кроссовок обязательно должны быть гибкими и мягкими в передней её части. Обратите внимание на вставки из устойчивой к истиранию резины, в большинстве случаев они располагаются в пяточной части и с внешней стороны носка кроссовки, куда приходится основная нагрузка. Для спортивных занятий в тренажерном зале смело берите кроссовки на не очень плоской подошве: это снизит вероятность падения на мокром полу. Для ходьбы по пересеченной местности выбирайте обувь с выпуклыми протекторами. Прогулка в лес? Можно надеть жесткие кроссовки. Игра в футбол? Подойдут бутсы с укрепленным носком.

- Амортизация. Чаще всего она располагается в пятке, иногда присутствует и в носке, существует также вариант, когда амортизационная подушка равномерно распределена по всей подошве. Все производители качественной беговой обуви указывают на этикетке, где именно в кроссовках расположены амортизационные вставки.

- Стелька. Она должна быть изготовлена из практичного материала, который легко стирается, впитывает влагу и пропускает воздух. Желательно, чтобы стелька имела супинатор, который равномерно распределяет нагрузку на стопы. Важно, чтобы она была съемной, а не приклеенной к ботинку – это удобно.

- Обувь не должна иметь резкий запах, недопустимы подтеки клея, швы должны быть аккуратно обработанными.

В Нижегородском ЦСМ добавили, что следует обращаться внимание на содержание знака ЕАС на маркировке. Он означает, что обувь прошла обязательное подтверждение соответствия. Согласно российскому законодательству, вы еще до покупки можете потребовать, чтобы продавец предъявил вам декларацию или сертификат соответствия требованиям ТР ТС. В случае отказа, вы можете обратиться в Роспотребнадзор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денис Москвин: «Технология блокчейн, применяющаяся при онлайн-голосовании, гарантирует абсолютную защиту процедуры»
Индекс RSBI: впервые в этом году деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года выросло до 188 человек
Поправки к Конституции: Защита суверенитета и территориальной целостности
Ольга Щетинина: «Проголосовать на избирательном участке не опаснее, чем просто пройтись по улице»
В Нижнем Новгороде 19 июня ожидается жаркая погода без осадков
Международный день прогулок: лайфхаки по выбору обуви от экспертов
Ремонт участка дороги Нижний Новгород - Киров ведется в ночное время
Поправки к Конституции: во власти - только патриоты
Новым героем проекта «Я из Нижнего» стала Анна Лобова
Прямой обмен между «Тамбовом» и «Нижним Новгородом» невозможен
Более 80 000 нижегородцев зарегистрировались на дистанционное голосование
Бывший министр транспорта Нижегородской области остается под домашним арестом
Нижегородский «почтальон Печкин» присвоил почти 100 тысяч рублей
Поправки к Конституции: защита человека труда, соцгарантии и доступная медицина
В Нижнем Новгороде разыграют абонемент в школу каратэ
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 18 июня 2020 года: Число зараженных на Автозаводе приближается к отметке в 1,5 тысячи
Николай Смирнов: «У каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны»
В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка к 800-летию города
Нижегородский фестиваль «Рок Чистой Воды» отменен
Министерство образования требует более 10 миллионов рублей с экс-директора нижегородского техникума
Более 120 общественных пространств будут благоустроены в Нижегородской области в этом году
Авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода на российские курорты
Поправки к Конституции: почему это важно
Борис Шахов: «Риска заразиться коронавирусом во время общероссийского голосования нет»
Еще 11 жителей Нижегородской области вернулись домой спецрейсом из США
Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 миллионов рублей
Ремонт нижегородских ливневок обойдется в 137 миллионов рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составляет 7793 человека