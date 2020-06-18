Ремонт участка дороги Нижний Новгород - Киров ведется в ночное время

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:06:09+03:00

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В Борском районе приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на дороге Нижний Новгород - Шахунья - Киров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Как сообщает источник, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на данном участке дороги будет отремонтировано 3,3 километра автомобильной дороги.

Для удобства автомобилистов работы ведутся в ночное время суток. «Последний раз этот участок ремонтировали 8 лет назад, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Между тем, этот участок является крайне важным, так как это один из подъездов к будущей развязке в районе Неклюдово-Золотово».

По словам губернатора, комплексный подход параллельного строительства крупных развязок и подъездных путей к ним позволит развести транспортные потоки и увеличить пропускную способность трассы. На данный момент на участке автодороги выполнено фрезерование, укладывается первый из двух слоев асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составляет 81,2 млн рублей. Завершить ремонт подрядчик должен к 31 августа, но в случае благоприятной погоды может закончить работы уже в июле.

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ИСТОЧНИК KP.RU