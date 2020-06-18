Новым героем проекта «Я из Нижнего» стала Анна Лобова

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:30:53+03:00

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18 июня в официальной группе 800-летия Нижнего Новгорода ВКонтакте вышел очередной ролик проекта «Я из Нижнего». Героем третьего выпуска стала пиар-специалист Нижегородского театра оперы и балета, победитель премии журнала «Собака» «Топ 50» в номинации «Литература», автор туристического гида по городу, организатор книжного клуба Анна Лобова.

Анна Лобова известна нижегородцам как создательница первой инстаграм-библиотеки областного центра. К этому книжному клубу может присоединиться любой житель региона.

Сама Анна называет себя «литературным энтузиастом» и хочет помочь нижегородцам не только стать ближе к литературе и найти друзей по интересам, но и самим попробовать себя в написании текстов.

Напомним, чтобы стать героем проекта и записать видеоинтервью, необходимо разместить в социальных сетях рассказ о себе и своем деле под хештегом #ЯизНижнего. Новый выпуск проекта, приуроченного к юбилею Нижнего Новгорода, выходит каждую неделю.

Видеоролик можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU