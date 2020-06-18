Прямой обмен между «Тамбовом» и «Нижним Новгородом» невозможен

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:15:44+03:00

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о возможном переезде футбольного клуба «Тамбов» и Нижний Новгород.

В настоящее время «Тамбов» получает лицензию РФС-1.

«Что касается переездов, то прямой обмен с «Нижним Новгородом» невозможен», - говорит Александр Алаев и добавляет, что просто поменяться местами нельзя. Хотя и не исключает, что «Тамбов» сменит географию по примеру питерского «Динамо», которое переехало в Сочи.

Напомним, что в первой половине сезона российской футбольной лиги «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, так как родной стадион команды с 2017 года находится на реконструкции. А в феврале предполагалось, что футбольный клуб «Тамбов» проведет пять домашних матчей в рамках Российской Премьер-Лиги на стадионе «Нижний Новгород», построенном в преддверии чемпионата мира-2018.

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ИСТОЧНИК KP.RU