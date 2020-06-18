Более 80 000 нижегородцев зарегистрировались на дистанционное голосование
Более 80 000 нижегородцев собираются принять участие в дистанционном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тестирование системы дистанционного голосования началось 18 июня.
По словам главы региона, он лично принял участие в тестировании.
- Этот этап оказался очень полезным для технической подготовки системы, позволил оперативно устранить возникшие сложности, - подчеркнул Глеб Никити и добавил, что «обкатка» системы проводится под контролем как местных, так и федеральных специалистов.
- Наши специалисты находятся на постоянной связи с федеральными коллегами. Идет моделирование различных негативных ситуаций и выработка решений, - сказал Глеб Никитин.
Напомним, в тестовом режиме ведется голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В бюллетене тестового электронного голосования нижегородсцам предложен один вопрос: «На что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте – на благоустройство дворов или общественных пространств?». Сделать выбор могут те жители региона, которые зарегистрировались на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Напомним, дистанционное голосование состоится 25-30 июня 2020 года. Заявление для участия в нем можно подать через портал государственных услуг или специализированный портал для голосования: 2020og.ru до 14.00 21 июня 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU