2020-06-18T17:29:36+03:00
Общество

Бывший министр транспорта Нижегородской области остается под домашним арестом

Вадим Власов был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями в ноябре 2019 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов по решению Канавинского районного суда останется под домашним арестом до 24 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Кроме того, суд решил предоставить Власову возможность принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля. Власову разрешено в этот день прийти на избирательный участок в «определенный период времени» и проголосовать. Кроме того, Власов может пообщаться с членами избирательной комиссии по проведению голосования. Данное постановление не вступило в силу.

Напомним, экс-чиновник нижегородского правительства был задержан в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ).

Домашний арест Власову продлевают уже второй раз, первое продление было в апреле этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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