2020-06-18T16:40:11+03:00
Общество

Нижегородский «почтальон Печкин» присвоил почти 100 тысяч рублей

Часть ущерба сотрудник возместил работодателю добровольно
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Дальнеконстантиновском районном суде рассмотрено дело местного «почтальона Печкина» - начальника одного из местных почтовых отделений. По приговору суда он признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК РФ, а именно – в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, в начале прошлого года, с января по май, начальник почты присвоил деньги на общую сумму более 94 тысяч рублей. В частности, он просто не вносил в кассу деньги, которые получал за проданные товары.

Реального тюремного заключения почтальону Печкину удалось избежать. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также начпочт лишился некоторого имущества – арест был наложен на ноутбук, телевизор и некоторые другие личные вещи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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