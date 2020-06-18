Нижегородский «почтальон Печкин» присвоил почти 100 тысяч рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:40:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дальнеконстантиновском районном суде рассмотрено дело местного «почтальона Печкина» - начальника одного из местных почтовых отделений. По приговору суда он признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 160 УК РФ, а именно – в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, в начале прошлого года, с января по май, начальник почты присвоил деньги на общую сумму более 94 тысяч рублей. В частности, он просто не вносил в кассу деньги, которые получал за проданные товары.

Реального тюремного заключения почтальону Печкину удалось избежать. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также начпочт лишился некоторого имущества – арест был наложен на ноутбук, телевизор и некоторые другие личные вещи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU