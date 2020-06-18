В Нижнем Новгороде разыграют абонемент в школу каратэ
Онлайн-проект «Ни дня без спорта», организованный региональным министерством спорта, «выходит на улицы» - в рамках проекта проводится велопробег, в котором может принять участие любой нижегородец. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Среди участников пробега будут разыграны абонементы в одну из нижегородских школ каратэ, сообщает источник.
Отмечается, что это не массовое мероприятие – каждый участник проведет его самостоятельно. Для участия нужно пройти велопробег минимум на 7 км и отметить его в приложении «Strava»; опубликовать пост со скрином трассы в «Instagram», отметив в нем официальный аккаунт ведомства @minsport_nn и страницу автора конкурса – Александра Ермилычева @av_ermilychev; поставить под записью хештег #НиДняБезСпортаНН.
Розыгрыш призов состоится в следующую среду, 24 июня.
Подробная информация об условиях конкурса и правилах использования абонемента опубликована в официальных аккаунтах министерства в Instagram и Вконтакте.
Напомним, ранее проект «Ни дня без спорта» поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU