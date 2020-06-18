2020-06-18T16:10:32+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде разыграют абонемент в школу каратэ

В рамках проекта «Ни дня без спорта» пройдет велопробег
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Онлайн-проект «Ни дня без спорта», организованный региональным министерством спорта, «выходит на улицы» - в рамках проекта проводится велопробег, в котором может принять участие любой нижегородец. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Среди участников пробега будут разыграны абонементы в одну из нижегородских школ каратэ, сообщает источник.

Отмечается, что это не массовое мероприятие – каждый участник проведет его самостоятельно. Для участия нужно пройти велопробег минимум на 7 км и отметить его в приложении «Strava»; опубликовать пост со скрином трассы в «Instagram», отметив в нем официальный аккаунт ведомства @minsport_nn и страницу автора конкурса – Александра Ермилычева @av_ermilychev; поставить под записью хештег #НиДняБезСпортаНН.

Розыгрыш призов состоится в следующую среду, 24 июня.

Подробная информация об условиях конкурса и правилах использования абонемента опубликована в официальных аккаунтах министерства в Instagram и Вконтакте.

Напомним, ранее проект «Ни дня без спорта» поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 80 000 нижегородцев зарегистрировались на дистанционное голосование
Бывший министр транспорта Нижегородской области остается под домашним арестом
Нижегородский «почтальон Печкин» присвоил почти 100 тысяч рублей
Поправки к Конституции: защита человека труда, соцгарантии и доступная медицина
В Нижнем Новгороде разыграют абонемент в школу каратэ
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 18 июня 2020 года: Число зараженных на Автозаводе приближается к отметке в 1,5 тысячи
Николай Смирнов: «У каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны»
В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка к 800-летию города
Нижегородский фестиваль «Рок Чистой Воды» отменен
Министерство образования требует более 10 миллионов рублей с экс-директора нижегородского техникума
Более 120 общественных пространств будут благоустроены в Нижегородской области в этом году
Авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода на российские курорты
Поправки к Конституции: почему это важно
Борис Шахов: «Риска заразиться коронавирусом во время общероссийского голосования нет»
Еще 11 жителей Нижегородской области вернулись домой спецрейсом из США
Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 миллионов рублей
Ремонт нижегородских ливневок обойдется в 137 миллионов рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составляет 7793 человека