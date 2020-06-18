Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 18 июня 2020 года: Число зараженных на Автозаводе приближается к отметке в 1,5 тысячи
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области превысило 14,8 тысячи человек. При этом 7,1 тысячи заболевших проживают в областном центре, а остальные - в районах и городских округах. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 18 июня 2020 года.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, тройка лидеров антирейтинга такая же, как и днем ранее. На первом месте - Автозавод с 1417 зараженными COVID-19, на втором месте - Канавино, где уже больше 1,2 тысячи заболевших, а на третьем месте - Ленинский район, где выявлено 1130 зараженных.
Ранее сообщалось, что за сутки новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксированы в 28 районах Нижегородской области. При этом наибольшее количество «ковидных» пациентов по-прежнему в Павловском районе (894), Дзержинске (772) и на Бору (518).
КОНКРЕТНО
Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 18 июня 2020 года):
Автозаводский – 1417
Канавинский – 1216
Ленинский – 1130
Сормовский – 846
Нижегородский – 743
Советский – 705
Московский – 629
Приокский – 443
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ИСТОЧНИК KP.RU
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