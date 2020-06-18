Николай Смирнов: «У каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны»

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:48:34+03:00

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Генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области, Почетный гражданин Нижнего Новгорода, лауреат премии Нижнего Новгорода Николай Гордеевич Смирнов прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля:

- Голосование за поправки в Конституцию проходит в очень сложное для страны время. И сейчас все мы убедились, насколько важна доступная и качественная медицинская помощь. Эта поправка должна быть обязательно закреплена в Конституции. Мне приходится бывать в сельских районах, и часто наблюдаю, что местные больницы не укомплектованы врачами самых нужных специальностей, и сельчанам приходится чуть ли не за несколько месяцев записываться в областные клиники. Думаю, пожилые люди, как никто, заинтересованы в голосовании за поправки, потому что многие социальные гарантии адресованы именно этим категориям населения.

Большинство нижегородцев, по традиции, лично придут на голосование, тем более что избирком обещает принять беспрецедентные меры безопасности. Хотя на этот раз идти на избирательный участок необязательно - можно использовать другие возможности, которые предоставляют нам в условиях пандемии, в частности, дистанционное голосование. Оно, кстати, будет проходить в течение нескольких дней, а значит – каждый сможет выбрать удобное для себя время.

К сожалению, мне встречаются граждане, скептически настроенные к поправкам в Конституцию, и в этом мне видится влияние западных оппонентов. Видимо, не все понимают, что у каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU