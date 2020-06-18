2020-06-18T15:25:44+03:00
Общество

Нижегородский фестиваль «Рок Чистой Воды» отменен

Организаторы обещают грандиозное действо в 2021 году
Елена ЛАЗАРЕВА
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Генеральный продюсер фестиваля «Рок Чистой Воды» Игорь Крупин на своей странице в соцсети сообщил об отмене фестиваля.

- Сегодня мы окончательно приняли решение, что фестиваль этим летом не состоится, - пишет он и замечает, что принять такое решение было непросто.

По словам Крупина, мероприятие было полностью готово, определено место, был составлен лайн – ап и определен тайминг. Фестиваль планировалось провести на привычной площадке – площади Минина.

Как сообщают организаторы, уже началась подготовка проекта следующего фестиваля, который планируется провести к юбилею Нижнего Новгорода. Подана заявка на включение фестиваля в программу празднования юбилея.

«В 2021 году фестиваль пройдет 24 и 25 июля. Это будет грандиозный праздник музыки, в котором примут участие 12 групп», - сообщает Крупин. Среди участников – нижегородцы, звезды русского рока, гости из Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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