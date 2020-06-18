Министерство образования требует более 10 миллионов рублей с экс-директора нижегородского техникума

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:08:57+03:00

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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области отправил в суд иск против бывшего директора одного из районных техникумов. С нее пытаются взыскать 10 миллионов рублей, сообщается на сайте облсуда.

Согласно информации, женщина проработала в должности главы учебного заведения чуть меньше года. Во время одной из проверок минфин обнаружил нарушения в документации техникума, касающиеся расходов на оплату зарплаты сотрудников. Выяснилось, что директор завышала их некоторым преподавателям, например, за проверку письменных работ или классное руководство.

Тогда с женщины потребовали объяснительную, где она указала, что «в подписанных ею приказах были использованы некорректные формулировки оснований для вышеуказанных выплат».

Теперь министерство образования требует взыскать с нее порядка 10,4 миллиона рублей ущерба. Заседание состоится в конце июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU