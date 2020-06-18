Более 120 общественных пространств будут благоустроены в Нижегородской области в этом году

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:27:57+03:00

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Более 120 общественных пространств и свыше 90 дворов планируется преобразить в разных районах Нижегородской области до конца 2020 года. В настоящий момент работы ведутся уже на 62 объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благоустройство будет выполнено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти целы выделено более 1,4 миллиона рублей. Деньги предоставят федеральный, областной и городские бюджеты.

- Наша главная задача – сделать жизнь нижегородцев комфортнее, чтобы они сами активнее принимали участие в выборе территорий, которые необходимо преобразить, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что на следующей неделе в регионе будет запущено новое голосование - жители смогут выбрать, какие пространства предстоит благоустроить в 2021 году. В выборе смогут поучаствовать граждане в возрасте от 14 лет, проживающие в городах Нижегородской области с численностью населения более 20 тысяч человек. Отдать свой голос можно будет с 23 июня по 6 июля на интернет-портале golosza.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU