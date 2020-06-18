2020-06-18T12:08:18+03:00
Общество

Авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода на российские курорты

Жители могут улететь в Минеральные воды, Краснодар, Сочи или Симферополь
Юлия ИСАЕВА
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Российские авиакомпании возобновили рейсы из нижегородского аэропорта по южным направлениям страны. Как сообщили в пресс-службе «Стригино», речь идет о Минеральных водах, Краснодаре, Сочи и Симферополе.

Так, теперь нижегородцы могут два раза в неделю улететь в Минеральные воды – самолеты туда будут летать по вторникам и субботам. «Азимут» в свою очередь вернул в расписание рейсы в Краснодар (по средам и воскресеньям).

В Симферополь можно вылететь компанией «Нордавиа» из Нижнего Новгорода один раз в неделю, по четвергам. А с 22 июня в этом же направлении три раза в неделю будут летать самолеты авиакомпании «Россия». С 24 июня тоже в Симферополь можно будет вылететь рейсами Red Wings с частотой два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Уже в июле вернутся продажи билетов «Северного ветра».

В Анапу нижегородцы смогут улететь два раза в неделю уже с 25 июня. А с 22 июня по три раза в неделю запланированы авиаперелеты в Сочи авиакомпаниями Red Wings и «Россия». Полеты будут осуществляться каждый день недели, кроме среды.

Кроме того, в летнем расписании остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону, Омск, Казань, Минеральные Воды и другие российские города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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