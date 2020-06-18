2020-06-18T11:52:26+03:00
Общество

Борис Шахов: «Риска заразиться коронавирусом во время общероссийского голосования нет»

Жители Нижегородской области могут проголосовать как дистанционно, так и на избирательных участках
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Председатель комиссии по вопросам социальной политики и здравоохранению Общественной палаты Нижегородской области, советник при ректорате ФГБОУ ВПО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России Борис Шахов оценил потенциальные риски при проведении голосования за поправки в Конституцию, которое состоится 1 июля 2020 года.

- В связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию мы видим и слышим очень много различной дезинформации. Один из таких фейков — опасность заражения COVID-19 во время проведения голосования. Напомню, жители Нижегородской области наряду с москвичами имеют две возможности голосования — дистанционно, не выходя из дома, или традиционно, на избирательном участке.

Во втором случае опасаться абсолютно нечего: уже сейчас члены избирательных комиссий буквально «репетируют» сценарий правильного перемещения избирателей на участках. На местах будут отдельные входы и выходы, будет соблюдаться социальная дистанция и прочие обязательные меры, за которыми будут строго следить. Напомню, дистанция в 1,5-2 метра обезопасит любого гражданина от заражения COVID-19.

Должен отметить, что существует три документа, три рекомендации, которые утверждены главным санитарным врачом РФ и руководством Избиркома России. Одна рекомендация адресована избирателям, другая — тем, кто будет работать на избирательном участке, третья - для наблюдателей и представителей СМИ. Все четко расписано. Это весьма основательные документы — от 4 до 15 страниц. Так что никакой опасности заразиться коронавирусом во время процедуры голосования не существует.

Принять участие в голосовании, считаю, нужно. Конституция – это важный, серьезный документ, который должен совершенствоваться. Те поправки, которые туда вносятся, касаются и социальных, и пенсионных вопросов, и охраны границ, и здравоохранения. В их числе - и важные государственные вопросы. И каждый человек вправе выразить свое мнение по этим вопросам.

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