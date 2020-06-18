Еще 11 жителей Нижегородской области вернулись домой спецрейсом из США

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:46:44+03:00

Всего за время пандемии из Штатов прилетели 68 нижегородцев

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В среду, 17 июня 2020 года, спецрейс доставил в Москву из Нью-Йорка россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Среди них находились 11 жителей Нижегородской области, которые уже приехали домой на специальном трансфере.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все 11 человек проведут ближайшие две недели на карантине. Всего с закрытия российских границ из США на родину удалось вернуть 68 жителей Нижегородской области. Домой прилетели несколько семей с дошкольниками. Кроме того, почти треть вернувшихся нижегородцев – пенсионеры.

По информации департамента внешних связей нижегородского правительства, с 27 марта на территорию России из-за рубежа прилетели 563 наших земляка. Большинство из них вернулись из Индии, Индонезии, США, Таиланда и Таджикистана.

На сегодняшний день в других странах мира остаются еще 453 нижегородца.

- Наши соотечественники продолжают возвращаться Россию, в то же время некоторые приняли решение остаться за границей до стабилизации эпидемиологической обстановки в мире и восстановления регулярного авиасообщения между странами, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU