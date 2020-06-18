2020-06-18T11:15:16+03:00
Общество

Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 миллионов рублей

Из них почти 400 миллионов рублей – просроченная задолженность
Эльвира ОСИПОВА
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ПАО «ТНС энерго НН» информирует о том, что, по состоянию на 5 июня 2020 года, задолженность нижегородских водоканалов за потребленную электроэнергию превысила 430 миллиона рублей. Из них почти 400 миллионов – просроченная задолженность, что составляет 92 % от всей суммы долга. Потребленная электроэнергия в среднем не оплачена за семь месяцев и более. Отметим, что с начала 2020 года задолженность водоканалов выросла на 32 миллиона руб.

На сегодняшний день ПАО «ТНС энерго НН» снабжает электроэнергией 157 водоканалов региона. Из них 87 % или 137 предприятий имеют перед гарантирующим поставщиком просроченную задолженность.

Злостными неплательщиками, имеющими наибольшую задолженность, являются: ОАО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Починковского района» (долг более 42 миллионов рублей), ООО «Водоканал» Выксы (долг более 32 миллионов рублей), МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района» (долг более 21 миллиона рублей), МУП «Водоканал» Шахуньи (долг более 18 миллионов рублей), МУП «Новосмолинское» Золинского сельсовета Володарского района (долг более 16 миллионов рублей), ООО «Балахнинская коммунальная компания» (долг более 14 миллионов рублей), МУП «Воротынское жилищно-коммунальное хозяйство» (долг более 14 миллионов рублей) и МУП «Лукояновский Водоканал» (долг более 12 миллионов рублей).

К слову, водоканалы Нижегородской области являются одной самых проблемных групп потребителей электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН». Они относятся к категории потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности), которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

— Компания не может отключить электроэнергию водоканалам, так как это повлечет за собой серьезное последствие: лишение населения жизненно необходимой услуги — водоснабжения. Поэтому проблеме задолженности особое внимание должны уделить не только руководители водоканалов, но и районные администрации Нижегородской области, а также надзорные органы, — подчеркнул исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН» Алексей Астафоров.

Со своей стороны, гарантирующий поставщик электроэнергии, как отмечает Алексей Астафоров, стремится прийти к согласию и найти совместное решение проблемы, инициирует встречи, переговоры с руководством водоканалов и местных администраций. Однако до настоящего времени призывы ПАО «ТНС энерго НН» оплатить потребленные киловатт-часы не нашли отклика ни у руководства проблемных водоканалов, ни у администраций.

Растущие многомиллионные долги данных муниципальных предприятий стали темой периодически проводимых совещаний с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Энергетики совместно с исполнительной властью пытаются найти выход из патовой ситуации, которая с каждым днем становится все сложнее.

Между тем, ПАО «ТНС энерго НН» вынуждено применять все законодательно разрешенные меры воздействия на злостных неплательщиков. О бездействии руководства водоканалов уведомлены местные и областная прокуратура, отделения МВД: материалы по взаимодействию ПАО «ТНС энерго НН» с частью водоканалов переданы в органы прокуратуры для оценки муниципальных предприятий на наличие признаков преступной деятельности.

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