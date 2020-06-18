Ремонт нижегородских ливневок обойдется в 137 миллионов рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:07:32+03:00

Мэрия уже отправила в правительство области письмо с просьбой выделить необходимые средства

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Ливневая канализация Нижнего Новгорода нуждается в прочистке и срочном ремонте. Работы уже оценены в 137 миллионов рублей. Соответствующее заявлен сделал в ходе онлайн-заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству замглавы приволжской столицы Дмитрий Сивохин.

По его словам, мэрия уже отправила в правительство Нижегородской области письмо с просьбой выделить необходимые средства. Сивохин добавил, что разработка программы по развитию ливневых сетей уже ведется.

Главный инженер управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Сергей Степанов в свою очередь назвал сумму в размере 170 миллионов рублей. Он считает, что именно столько нужно для функционирования ливневой канализации. Эксперт уточнил, что в прошлом году было проведено техническое обследование 429,9 километра ливневок. И 90% из них в настоящий момент находятся в аварийном и предаварийном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU