Поправки к Конституции: во власти - только патриоты
Государственная служба — это прежде всего служение российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных государств, не могут преследовать никаких других целей, кроме целей, направленных на решение задач развития России и повышения благосостояния ее жителей. Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках.
Эти ограничения распространяются на всех: начиная с высших должностных лиц государства и заканчивая чиновниками на местах.
Отдельным должностным лицам установлен запрет на иностранное гражданство либо вид на жительство в иностранном государстве; в порядке, установленном федеральным законом, им запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Ограничения устанавливаются для:
СТ. 77 — высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;
СТ. 78 — руководителей федеральных государственных органов;
СТ. 81 — Президента Российской Федерации;
СТ. 95 — сенаторов;
СТ. 97 — депутатов Государственной Думы;
СТ. 103 — Уполномоченного по правам человека;
СТ. 110 — Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти;
СТ. 119 — судей судов Российской Федерации;
СТ. 129 — прокуроров.
ИСТОЧНИК KP.RU