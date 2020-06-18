Поправки к Конституции: во власти - только патриоты

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:57:09+03:00

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Государственная служба — это прежде всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных государств, не могут преследовать никаких других целей, кроме целей, направленных на решение задач развития России и повышения благосостояния ее жителей. Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках.

Эти ограничения распространяются на всех: начиная с высших должностных лиц государства и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет на иностранное гражданство либо вид на жительство в иностранном государстве; в порядке, установленном федеральным законом, им запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Ограничения устанавливаются для:

СТ. 77 — высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

СТ. 78 — руководителей федеральных государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;

СТ. 95 — сенаторов;

СТ. 97 — депутатов Государственной Думы;

СТ. 103 — Уполномоченного по правам человека;

СТ. 110 — Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти;

СТ. 119 — судей судов Российской Федерации;

СТ. 129 — прокуроров.

ИСТОЧНИК KP.RU