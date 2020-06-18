2020-06-18T10:55:25+03:00
Общество

Поправки к Конституции: защита человека труда, соцгарантии и доступная медицина

Голосование по изменениям в основной закон страны пройдет 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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Поправки поделены на 12 глав: «Семейные ценности», «Защита человека труда», «Социальные гарантии», «Доступная и качественная медицина каждому», «Во власти — только патриоты», «Защита суверенитета и территориальной целостности», «Стабильность и развитие», «Сохранение природного богатства», «Ответственное отношение к животным», «Поддержка волонтеров и НКО», «Сохранение культурного наследия», «Поддержка российской науки».

Продолжаем рассматривать подробнее каждый раздел.

Защита человека труда

Человек труда — опора своей семьи и всей страны. Согласно поправкам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда.

СТ. 75

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

СТ. 75.

«В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114

«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений».

Социальные гарантии

Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни.

Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Доступная и качественная медицина – каждому

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: федерального, регионального и органов местного самоуправления.

СТ. 72

«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью...».

СТ. 132

«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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