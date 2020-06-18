2020-06-18T10:51:49+03:00
Общество

Поправки к Конституции: почему это важно

Голосование по изменениям в основной закон страны пройдет 1 июля
Эльвира ОСИПОВА
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Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия.

С момента, когда она была написана, изменились страна и мир. Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной Россия будет идти своим путем — дорогой процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии.

Конституция — это мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать!

На официальном сайте ЦИК России опубликовала информационный буклет «Поправки к Конституции: почему это важно», в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения. Поправки поделены на 12 глав: «Семейные ценности», «Защита человека труда», «Социальные гарантии», «Доступная и качественная медицина каждому», «Во власти — только патриоты», «Защита суверенитета и территориальной целостности», «Стабильность и развитие», «Сохранение природного богатства», «Ответственное отношение к животным», «Поддержка волонтеров и НКО», «Сохранение культурного наследия», «Поддержка российской науки».

Рассмотрим подробнее каждый раздел.

Семейные ценности

Семья — главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети — приоритет государственной политики страны.

Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям.

Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и забота нескольких поколений семьи друг о друге.

СТ. 67.

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72

«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях…».

СТ. 114

«Правительство Российской Федерации… обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области… поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей...».

ИСТОЧНИК KP.RU

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